الامارات | مدارس خاصة تشجع الطلبة على الحضور بـ «المسحة علينا»

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس خاصة تشجع الطلبة على الحضور بـ «المسحة علينا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لجأت مدارس خاصة في الدولة إلى طريقة جديدة لتشجيع طلبة التعليم الهجين على الحضور إلى الفصول الدراسية خلال الفصل الدراسي الثالث، وأطلقت مبادرة «المسحة علينا والحضور عليك»، لتوفير مسحة الأنف (PCR)، لطلبتها في المباني المدرسية، لتفادي ذهابهم إلى أماكن بعيدة أو تكبدهم مبالغ مالية من أجل إجراء مسحة الأنف.

وبعثت مدارس خاصة رسائل نصية لذوي الطلبة، تفيد بأنه يجب على طلبة التعليم الهجين الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاماً وأكثر، الراغبين في الدوام النظامي بالفصول الدراسية خلال الفصل الدراسي الثالث، إحضار هوياتهم إلى المدرسة قبل بداية الدوام بـ72 ساعة، لتتولى إدارة المدرسة توفير وإحضار مسحة الأنف وإجراءها للطلبة في غرف التمريض بالمدرسة.

وتفصيلاً، قال مسؤولون في مدارس خاصة، رشا سعيد، ومريم مسعد، وطلال العبد، لـ«الإمارات اليوم» إن مبادرة «(المسحة علينا والحضور عليك» تهدف إلى تخفيف العبء على الطلبة التعليم الهجين وذويهم من الذهاب إلى أماكن بعيدة عن منازلهم لإجراء مسحة الأنف، وتشجيع الطلبة على الحضور إلى الفصول الدراسية خلال الفصل الدراسي الثالث.

وأضافوا أن إدارات مدارس تواصلت مع الجهات المختصة لإجراء مسحة الأنف للطلبة في المباني المدرسية من قبل المختصين، قبل 72 ساعة من بدء الدوام المدرسي، لافتين إلى أن المبادرة لاقت استحسان الطلبة وذويهم، خصوصاً من غير القادرين على إجراء المسحة نظراً لانشغالهم.

وأوضحوا أن المدراس استقبلت عدداً من الطلبة وتولت إجراء «مسحة الأنف» لهم، مؤكدين أنه يتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الفصول الدراسية من قياس درجة حرارة الطلبة فور وصول الطلبة إلى المباني المدرسية، مع الالتزام بإجراء التباعد الجسدي داخل الفصول الدراسية. وأضافوا أن جميع العاملين في المدارس أجروا مسحة الأنف، بالتعاون مع الجهات المختصة، متوقعين أن يشهد الفصل الدراسي الثالث إقبالاً ملحوظاً من الطلبة.

إجراءات وقائية

قال مسؤولون في مدارس خاصة، لـ«الإمارات اليوم» إنه لن يتم السماح لأي طالب بالحضور للفصول الدراسية دون إجراء مسحة الأنف، وإرسال النتيجة السلبية إلى مشرفي الأقسام الدراسية قبل بداية الدوام الدراسي الأحد المقبل.

وأضافوا أنهم قاموا بإرسال رسائل نصية لذوي الطلبة بهدف توعيتهم بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والالتزام بالتباعد الجسدي في حال قرروا إرسال أبنائهم المسجلين ضمن نظام التعليم الهجين للفصول الدراسية.

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