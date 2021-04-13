الامارات | محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 553 نزيلاً بمناسبة رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 553 نزيلاً بمناسبة رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالعفو عن 553 من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، أن الأمر الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يأتي انطلاقاً من حرص سموه على منح المشمولين بالعفو فرصة الانضمام إلى ذويهم وإدخال البهجة على أهلهم في هذه المناسبة العطرة بكل ما تحمله من قيم التسامح والتراحم، وبما يتيحه الشهر الكريم من فرصة كبيرة للتوبة، ليتمكنوا من مراجعة أنفسهم والعودة إلى مواصلة حياتهم بصورة طبيعية، كأفراد نافعين لأسرهم ولمجتمعهم، في إطار من احترام القانون والامتثال إلى أحكامه والابتعاد عن كل زلة من شأنها الانحراف بهم عن الطريق القويم. وأوضح أن النيابة العامة باشرت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ أمر العفو في أسرع وقت ممكن.

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