الامارات | شرطة دبي تدعو السائقين إلى ضبط النفس في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تدعو السائقين إلى ضبط النفس في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهيّر سعيد المزروعي، السائقين إلى الالتزام بقوانين وقواعد وآداب السير والمرور، ومنح الآخرين حقهم في استخدام الطريق بأمان خلال شهر رمضان، مشيراً إلى ضرورة التحلي بالصبر وضبط النفس أثناء القيادة.

وأكد حرص شرطة دبي على توفير سبل الراحة لمستخدمي الطريق من خلال تنظيم حركة السير، وفك الاختناقات المرورية، وتسهيل عملية حركة دخول المركبات وخروجها من وإلى إمارة دبي.

وناشد مرتادي المساجد إلى تجنب الوقوف العشوائي أو الوقوف على الأرصفة خلال أداء صلاتي العشاء والتراويح، مؤكداً أن غلق الطرق من الظواهر المؤسفة، والضارة بمصالح مرتادي الطرق، خصوصاً إذا كانت تلك المساجد موجودة في مناطق سكنية، ما يعيق استخدام تلك الشوارع أو الاتصال بالشرطة.

وأشار إلى أن الإدارة استعدت لاستقبال شهر رمضان، من خلال وضع الخطط المرورية اللازمة للحد من الحوادث المرورية، وتكثيف التواجد الميداني للدوريات المرورية ورقباء السير على الشوارع الداخلية والخارجية في الإمارة، للحفاظ على أمن وسلامة مستخدميها خلال الشهر الفضيل.

وطالب المزروعي مستخدمي الطريق بضرورة الالتزام بالقوانين المرورية وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية والابتعاد عن الممارسات والتجاوزات الخارجة عن المألوف.

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