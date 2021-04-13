الامارات | دوريات شرطية لضبط المتسوّلين في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات شرطية لضبط المتسوّلين في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة رأس الخيمة عن تعزيز تواجد الدوريات الأمنية والمدنية لمراقبة الخارجين عن القانون والمستهترين من قائدي المركبات، وضبط المتسولين ومخالفي الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تكثيف تواجد الدوريات الليلية لضبط مخالفين للأنظمة والقوانين خصوصاً في الأماكن الحيوية السياحية مثل الفنادق والأسواق وبين الأحياء السكنية وفي الطرق الخارجية.

وأفاد قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، العميد عبدالله خميس الحديدي، بأنه سيتم رفع حالة الاستعداد والجاهزية لنشر الأمن وترسيخ دعائم الاستقرار في الإمارة خلال شهر رمضان المبارك، من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تعكر صفو الأجواء الإيمانية لأفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل.

وأكد مدير عام العمليات الشرطية، العميد عبدالله علي منخس، أنه تم عقد اجتماع مع مختلف الإدارات المختصة، ووضع خطة أمنية شاملة للقضاء على الظواهر السلبية، موضحاً أن الخطة ستركز على رصد ومتابعة أماكن انتشار المتسولين الذين يتمركزون أمام المساجد وفي المناطق السكنية والأسواق العامة، وسيتم تكثيف الدوريات الأمنية في مختلف مناطق الإمارة للحد من المتسولين الذين يستغلون شهر رمضان وميل المجتمع لفعل الخير ويستجدون المارة بحيل جديدة.

وأشار إلى أنه يجب على أفراد الجمهور الإبلاغ عن ظاهرة المتسولين عبر الرقمين 072053372 أو 901.

وأوضح أن مراكز الشرطة الشاملة، كل حسب منطقة اختصاصه والمنتشرة في جميع أنحاء الإمارة، ستنفذ واجبها في أفرعها، وذلك لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بناءً على الإجراءات الحديثة المعتمدة والصادرة من لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال شهر رمضان، ومنها ضرورة التباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات المرتبطة بأنشطة رمضان في الأسواق والمحال التجارية، وتجنب المجالس في ليالي رمضان وعدم إقامة خيام الإفطار أو الخيام الرمضانية بشكل عام، واقتصار توزيع الوجبات الرمضانية على الجهات المختصة.

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