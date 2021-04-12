الامارات | دبي الأولى خارج أميركا في تشغيل مركبات «كروز» للتنقل الذاتي

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الأولى خارج أميركا في تشغيل مركبات «كروز» للتنقل الذاتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المدير التنفيذي القانوني لشركة (جنرال موتورز- كروز) جيف بليش، والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في مجال استخدام المركبات ذاتية القيادة، وجهود الشركة العالمية في تطوير هذه التكنولوجيا التي تُعد من المجالات التي تحظى باهتمام كبير ضمن توجهات دبي المستقبلية، وكذلك مستجدات أنظمة السلامة في المركبات، والسيارات الكهربائية، وسبل تعزيز التعاون في هذا المجال ودعم المكتب الإقليمي للشركة العالمية في دبي، مع استعراض جهود الإمارة في ما يتعلق بالتجارب التي يتم إجراؤها على وسائل التنقل ذاتية القيادة، لدعم استراتيجيتها للتنقل الذكي ذاتي القيادة.

ولي عهد دبي: - «رؤية محمد بن راشد أن تكون دبي دائماً في المركز الأول، والمدينة الأفضل للعيش والعمل».

وقال سموه في تغريدات عبر «تويتر»: «ناقشت مع جيف بليش، المدير التنفيذي القانوني لشركة جنرال موتورز- كروز مستقبل التنقل الذكي وأبرز مستجداته وحضرت توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة العالمية وهيئة الطرق والمواصلات لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة في دبي، اعتباراً من 2023 ليصل عددها إلى 4000 مركبة في 2030».

وأضاف سموه: «دبي ستكون الأولى خارج أميركا في تشغيل مركبات كروز للتنقل الذاتي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن تكون دبي دائماً في المركز الأول والمدينة الأفضل للعيش والعمل.. هدفنا تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقّل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة عبر مختلف وسائل المواصلات بحلول 2030».

وتابع سموه: «رؤية دبي لمستقبل القيادة الذاتية هدفها خفض تكاليف النقل بمقدار 900 مليون درهم سنوياً، وتوفير 1.5 مليار درهم بخفض التلوث البيئي بنسبة 12% سنوياً، وتحقيق 18 مليار درهم من العائدات الاقتصادية كل عام بزيادة كفاءة قطاع النقل بحلول 2030».

حضر اللقاء أمين عام المجلس التنفيذي عبدالله محمد البسطي، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير، والقنصل العام الأميركي في دبي فيليب فراين، والمدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أحمد بهروزيان.

إلى ذلك، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة «كروز» لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأميركية التي تقوم بتشغيل مركبات الشركة.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالشراكة بين هيئة الطرق والمواصلات و«كروز»، التي تعزز ريادة دبي العالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتدعم جهود الإمارة في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتسهم في تأكيد مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل على مستوى العالم، منوهاً سموه بأن هذه الاتفاقية تُعد الأولى من نوعها في العالم ما بين جهة حكومية وشركة رائدة في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتُشكل خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

وأعرب الطاير عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية الشراكة مع شركة «كروز» الرائدة عالمياً في مجال التقنيات ذاتية القيادة، والمدعومة من كبرى الشركات المُصنّعة للسيارات، وتنفرد بإنتاج مركبة متجانسة تم تصنيع أجزاء تقنياتها ذاتية القيادة ضمن خطوط الإنتاج للسيارات بما يضمن أعلى معايير الأداء والسلامة، مشيراً إلى أن هذه المميزات أهّلت الشركة لتكون المزوّد الحصري لتشغيل مركبات ذاتية القيادة تقدم خدمة الأجرة والحجز الإلكتروني حتى 2029.

وقال الطاير: «تسهم المركبات ذاتية القيادة في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، حيث يعتبر الخطأ البشري المُسبب الرئيس لأكثر من 90% من الحوادث، كما تمتاز بكونها مركبات كهربائية صديقة للبيئة، وقادرة على خدمة شريحة كبيرة من المتعاملين وتحديداً فئة كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم، وتسهم الاتفاقية في تحقيق رؤية دبي من خلال تكنولوجيا القيادة الذاتية بحلول عام 2030، وتتضمن خفض تكاليف النقل بمقدار 900 مليون درهم سنوياً، وتوفير 1.5 مليار درهم سنوياً عن طريق خفض التلوث البيئي بنسبة 12%، فضلاً عن تحقيق 18 مليار درهم من العائدات الاقتصادية السنوية من خلال زيادة كفاءة قطاع النقل في دبي».

وأضاف: «ستكون دبي المنصة العالمية لانطلاق نموذج أوريجن Origin من شركة كروز، وهي مركبة مخصصة للتنقل المشترك دون سائق، وستنشئ (كروز) بموجب الاتفاقية شركة محلية جديدة مقرها دبي ستكون مسؤولة بالكامل عن تشغيل وصيانة الأسطول».

وأكد الطاير أن اختيار «كروز» كمزوّد حصري لتشغيل مركبات ذاتية القيادة، جاء بعد عملية شاملة امتدت لسنوات لاختيار أفضل شريك ممكن، وتبين لنا أن تقنية «كروز»، ومواردها، ومركبتها المصممة خصيصاً، وشراكاتها مع مصنعي السيارات، ونهجها في الاختبار والتشغيل الآمن، والاستراتيجية المتبعة تمنحها القدرة على الإطلاق الآمن، وبشكل أسرع من أي شركة أخرى.

وتابع: «ستبدأ قريباً الاستعدادات لإطلاق خدمة المركبات ذاتية القيادة، وسيتم في عام 2023 تشغيل مركبات كروز ذاتية القيادة بعدد محدود، مع خطط لزيادة هذه المركبات تدريجياً لتصل إلى 4000 مركبة بحلول عام 2030»، مشيراً إلى أن «الهيئة ستتولى مسؤولية حوكمة الخدمات المقدمة من قبل الشركة، وتقديم البيئة التشريعية الملائمة والسياسات واللوائح التي تسمح بتشغيل هذا النوع من التقنيات».

وأشار الطاير إلى أن انتشار المركبات ذاتية القيادة يوفر حلولاً مبتكرة للتنقل وتقليل الازدحامات، مؤكداً حرص الهيئة على تحقيق مبدأ السلامة خلال مراحل التشغيل، وسيكون تشغيل المركبة تجريبياً في مناطق محددة، كما أن المركبة مزودة بأحدث التقنيات المتخصصة، حيث تشتمل على كاميرات وأجهزة استشعار لقراءة حالة الطريق، والتحكم بالمركبة وتجنّب الاصطدام بأي جسم.

وقال رئيس شركة «كروز»، دان أمان، إن مركبات «كروز أوريجن» ستجعل التنقل أكثر أماناً، وستوفر أفضل تجربة للمتعاملين، وأكثر يسراً واستدامة، بالإضافة إلى أن دبي وهيئة الطرق والمواصلات تعملان على تحويل هذه الرؤية المستقبلية إلى واقع يخدم الجميع.

مطر الطاير:

«بدء خدمة (كروز) عام 2023 ليصل عددها إلى 4000 مركبة في 2030».

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