تعرف على طقس الإمارات غداً الثلاثاء

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الخليج العربي سيكون خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند 14:14 والمد الثاني عند 02:14. يحدث الجزر الأول عند الساعة 08:04 والجزر الثاني عند الساعة 19:53.

يكون بحر عمان خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند 11:03 والمد الثاني عند الساعة 22:19. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 16:38 والجزر الثاني عند الساعة 04:56.