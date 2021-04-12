تحديد مواعيد زيارات النزلاء في رمضان عبر «نافذتي»

ابوظبي - سيف اليزيد - حددت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، مواعيد زيارات النزلاء «عن بُعد» في الإمارة عبر تطبيق نافذتي «الزيارة عن بعد» خلال شهر رمضان المبارك.

ودعت المديرية الزائرين إلى متابعة مواعيد الزيارات بالدخول إلى موقع شرطة أبوظبي الإلكتروني على الرابط www.adpolice.gov.ae لتسجيل طلب الزيارة عن بعد، وتتم الموافقة من خلال رسالة نصية قصيرة، وتحديد مركز الشرطة لتنفيذ الزيارة عن بعد وإحضار نتيجة / PCR / سلبية لا تتعدى / 72 / ساعة ، أو الحصول على لقاح «كوفيد - 19».

وأوضحت أن الزيارة ستكون أسبوعاً بأسبوع للزوار من أهالي وأقارب الرجال والنساء، اعتباراً من أول يوم في شهر رمضان المبارك، من الساعة 2:00 ظهراً حتى الساعة 4:00 مساءً، فيما تكون زيارة السفارات والمحامين يوم الخميس من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً.