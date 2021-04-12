«الدفاع المدني» يعلن جاهزيته لاستقبال شهر رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية جاهزية فرقها في جميع إمارات الدولة لمواجهة الحوادث الطارئة على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك ضمن خطتها السنوية المنبثقة عن إستراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والسلامة والحماية المدنية، والهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإطفاء والوقاية والإنقاذ، ومواجهة الأزمات والكوارث، وحماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على المكتسبات الوطنية.

وأكد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، أن قطاع الدفاع المدني اعتمد حزمة من الإجراءات الوقائية لتحقيق أعلى معدلات السلامة والوقاية من مخاطر الحريق، ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي حادث طارئ وفق برنامج عمل موحد، وذلك من خلال القيام بزيارات تفقدية مفاجئة في شهر رمضان المبارك للإدارات الإقليمية للدفاع المدني، وعدد من المراكز التابعة لها، للوقوف على جاهزيتها، وقياس سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ للحفاظ على سلامة الجميع، لافتاً إلى أن فرق الدفاع المدني تقف على أهبة الاستعداد لتلقي البلاغات على مدار الساعة وتلبية النداءات على رقم هاتف الطوارئ 999 أو 997، وذلك من أجل توفير الوقاية والحماية والسلامة لأفراد المجتمع.