شرطة رأس الخيمة ترفع الجاهزية خلال شهر رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد العميد عبدالله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة حرص شرطة رأس الخيمة تأمين أجواء الاستقرار والقضاء على كافة الظواهر السلبية التي تعكر صفو الأجواء الإيمانية لأفراد المجتمع خلال شهر رمضان الفضيل من خلال تعزيز تواجد الدوريات الأمنية المدنية لمراقبة الخارجين عن القانون وضبط المستهترين، ومخالفي الإجراءات الاحترازية والوقائية. واستعرض العميد عبدالله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية خلال اجتماع تنسيقي مع مختلف الإدارات المختصة، الخطة الأمنية الشاملة التي تهدف إلى القضاء على كافة الظواهر السلبية التي تنشط خلال شهر رمضان وتعكر الأجواء الإيمانية واستقرار الجمهور. ودعا العميد منخس للإبلاغ عن ظاهرة المتسولين عبر الرقمين 072053372 أو 901 ، كما حث الاجتماع الفرق المختصة بمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وجهت بها حكومتنا الرشيدة. وأكد أن كافة مراكز الشرطة الشاملة كلاً حسب منطقة اختصاصه والمنتشرة في جميع أنحاء الإمارة، ستقوم بواجبها في أفرعها وذلك لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بناءاً على الإجراءات الحديثة المعتمدة والصادرة من لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال شهر رمضان ومنها ضرورة التباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات المرتبطة بأنشطة رمضان مثل الاسواق والمحلات التجارية وتجنب المجالس في ليال رمضان وعدم إقامة خيام الإفطار أو الخيام الرمضانية بشكل عام واقتصار توزيع الوجبات الرمضانية على الجهات المختصة.