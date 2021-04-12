الامارات | محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة والحكام بمناسبة شهر رمضان المبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة والحكام بمناسبة شهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك - صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام ..داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة والعافية والسعادة.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة التهاني إلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة وفرق العمل الوطنية في مختلف الميادين ..سائلا الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة و رحمة على الجميع ويديم على وطننا نعم الأمن والأمان والرخاء ويحفظه وشعوب العالم أجمع من كل مكروه.

وهنأ سموه قادة وملوك ورؤساء الأمتين العربية والإسلامية وشعوبهم بهذه المناسبة ..متمنيا أن يجعل الله تعالى هذا الشهر الفضيل شهر خير و بركة و رحمة عليهم وعلى بلدانهم.

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