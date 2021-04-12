الامارات | تغيير موعد انعقاد الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات "كوفيد19"

شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير موعد انعقاد الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات "كوفيد19" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وكالة الإمارات للأنباء "وام"، عن تغيير موعد انعقاد الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات "كوفيد19" خلال شهر رمضان المبارك ليصبح الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

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