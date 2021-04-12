الامارات | محمد بن راشد يبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والاسلامية قدوم شهر رمضان المبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والاسلامية قدوم شهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والاسلامية قدوم شهر رمضان المبارك، وذلك بحسب تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في موقع "تويتر"، جاء فيها: "نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والاسلامية قدوم شهر رمضان المبارك.. شهر رحمة وخير وبركة بإذن الله.. ونسأل الله أن يديم عودته على البشرية وهي في أمن وأمان وسلامة وصحة وعافية".

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