الامارات | إخلاء سبيل الإعلامي منذر المزكي

شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل الإعلامي منذر المزكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افادت اسرة الاعلامي منذر المزكي، بإخلاء سبيله مساء اليوم الاثنين، مؤكدة أنها تلقت خبر الإفراج عنه بكل فرح وسعادة.

وقالت والدته، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة الشرهان، لـ "الإمارات اليوم" إن الأسرة تلقت خبر إخلاء سبيله بسعادة غامرة، حيث تلقت الأسرة العشرات من المكالمات الهاتفية من المواطنين والمقيمين للتأكد من خبر إخلاء سبيله، لافتة إلى أن سعادتهم بذلك لا توصف خاصة أنه سيقضي رمضان بين أطفاله وأسرته.

وكان حكما قضائيا قد صدر في نوفمبر الماضي بحبس المزكي عامين على خليفة نشر قصة غير حقيقية عن وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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