الامارات | شرطة دبي تحذر من هذه الممارسات في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تحذر من هذه الممارسات في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العميد سيف مهيّر سعيد المزروعي مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقوانين وقواعد وآداب السير والمرور، ومنح الآخرين حقهم في استخدام الطريق بأمان خلال شهر رمضان، مشيراً إلى ضرورة التحلي بالصبر وضبط النفس أثناء القيادة.

وأكد حرص شرطة دبي على توفير جميع سبل الراحة لمستخدمي الطريق خلال الشهر الفضيل من خلال تنظيم حركة السير، وفك الاختناقات المرورية، وتسهيل حركة دخول وخروج المركبات من وإلى إمارة دبي.

وناشد مرتادي المساجد إلى تجنب الوقوف العشوائي أو الوقوف على الأرصفة خلال أداء صلاتي العشاء والتراويح، مؤكداً أن غلق الطرق أمام المساجد بمركبات المصلين، من الظواهر المؤسفة، التي تضر بمصالح مرتادي تلك الطرق، خصوصاً إذا كانت تلك المساجد موجودة بمناطق سكنية، ما يعطل استخدام تلك الشوارع وإنجاز أعمالهم ويجبر مستخدميها على الانتظار لوقت طويل والاتصال بالشرطة.

وأشار إلى بدء استعدادات الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي لشهر رمضان، من خلال وضع الخطط المرورية اللازمة للحد من الحوادث ، وتكثيف التواجد الميداني للدوريات ورقباء السير على الشوارع الداخلية والخارجية بالإمارة، للحفاظ على أمن وسلامة مستخدميها خلال الشهر الفضيل.

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