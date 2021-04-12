الامارات | "الصحة": 1928 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": 1928 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 193 ألفاً و892 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص، مشيرة إلى تسجيل 1928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1719 حالة شفاء من الفيروس، وتسجيل حالتي وفاة جراء مضاعفات المرض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news