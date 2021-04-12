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الامارات | "الصحة": 1928 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 193 ألفاً و892 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص، مشيرة إلى تسجيل 1928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1719 حالة شفاء من الفيروس، وتسجيل حالتي وفاة جراء مضاعفات المرض.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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