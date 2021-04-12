الامارات | دوريات شرطية لضبط المتسولين وقائدي المركبات المستهترين في رمضان برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات شرطية لضبط المتسولين وقائدي المركبات المستهترين في رمضان برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة رأس الخيمة عن تعزيز تواجد الدوريات الأمنية والمدنية لمراقبة الخارجين عن القانون وضبط المستهترين من قائدي المركبات، والمتسولين ومخالفي الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تكثيف تواجد الدوريات الليلية لضبط مخالفين الأنظمة والقوانين خاصة في الأماكن الحيوية السياحية كالفنادق والأسواق وبين الأحياء السكنية وفي الطرق الخارجية.

وأوضح، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، عبد الله خميس الحديدي، أنه سيتم رفع حالة الاستعداد والجاهزية في شرطة رأس الخيمة لنشر الأمن وترسيخ دعائم الاستقرار في الإمارة خلال شهر رمضان المبارك، من خلال القضاء على كافة الظواهر السلبية التي تعكر صفو الأجواء الايمانية لأفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل.

وأشار مدير عام العمليات الشرطية، في شرطة رأس الخيمة، العميد عبد الله علي منخس، إلى أنه تم عقد اجتماع مع مختلف الإدارات المختصة، وتم وضع خطة أمنية شاملة للقضاء على كافة الظواهر السلبية، حيث ستركز الخطة على رصد ومتابعة أماكن انتشار المتسولين الذين يتمركزون أمام المساجد وفي المناطق السكنية والأسواق العامة، كما سيتم تكثيف الدوريات الامنية في مختلف مناطق الإمارة للحد من التسول التي يستغل ضعاف النفوس من خلالها الأجواء الإيمانية التي ترافق شهر رمضان وميل المجتمع لفعل الخير والعطاء خلاله.

وأشار إلى أنه يجب على أفراد الجمهور للإبلاغعنظاهرةالمتسولينعبرالرقمين072053372 أو901، مضيفاً أنه الفرق المختصة ستراقب تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وجهت بها حكومتنا الرشيدة.

وأوضح، أن مراكز الشرطة الشاملة كلاً حسب منطقة اختصاصه والمنتشرة في جميع أنحاء الإمارة، ستقوم بواجبها في أفرعها وذلك لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بناءا على الاجراءات الحديثة المعتمدة والصادرة من لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال شهر رمضان، ومنها ضرورة التباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات المرتبطة بأنشطة رمضان في الأسواق والمحلات التجارية وتجنب المجالس في ليالي رمضان وعدم إقامة خيام الإفطار أو الخيام الرمضانية بشكل عام واقتصار توزيع الوجبات الرمضانية على الجهات المختصة

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