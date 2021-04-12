بلدية العين: 259 سلعة غذائية متوفرة في منافذ البيع بمناسبة شهر رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - أدرجت بلدية العين 20 سلعة غذائية جديدة ضمن قائمة المواد الغذائية الحالية لتصل مجموع السلع الغذائية إلى 259 سلعة غذائية متوفرة في مراكز ومنافذ البيع بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، والتي تحتوي على أهم السلع الأساسية بالإضافة إلى 33 سلعة غذائية عضوية للمستهلكين المواطنين وذلك لتعزيز المواد الغذائية التي تساهم في رفع الصحة العامة لأفراد المجتمع. وقال عبدالله الظاهري مدير مراكز توزيع المواد الغذائية التابعة لبلدية العين أن مراكز خدمة توزيع المواد الغذائية ستخدم خدماتها عبر 21 مركزاً ومنفذاً في مختلف مناطق مدينة العين خلال فترتين صباحاً ومساءً، بالإضافة الى إمكانية الطلب عبر الموقع الالكتروني والمنصة الذكية واختيار خدمة التوصيل الى المنازل برسوم تبلغ 35 درهماً تضاف على القيمة الإجمالية للفاتورة وذلك يأتي ضمن حرص البلدية في وصول خدماتها لأكبر عدد من المتعاملين لتلبية احتياجات المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة فيما تقوم مراكز توزيع المواد الغذائية بعدة مبادرات ومشاريع مجتمعية في شهر رمضان المبارك مثل " توزيع حصص غذائية مجانية للأسر المتعففة" بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر ، بالإضافة إلى مشاريع مجتمعية مثل مشروع زكاة الفطر ومشروع صدقة رمضان ومشروع فطرة صائم.