"السلامة الغذائية" تنفذ حملة تفتيشية موسعة على منشآت اللحوم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملة تفتيشية موسعة على منشآت اللحوم في جميع أسواق إمارة أبوظبي، وذلك ضمن جهودها المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، بهدف التأكد من سلامة الغذاء المتداول في منافذ البيع بالإمارة، ونظراً لزيادة الطلب على اللحوم الطازجة في هذا الشهر وضمان التزام المنشآت الغذائية بكافة معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد- 19».

وأكد الدكتور محمد سلمان الحمادي، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، التزام الهيئة بتفعيل دورها الرقابي في مجال الزراعة والغذاء لضمان سلامة كافة المنتجات الغذائية المتداولة، موضحاً أنه تم تخصيص هذه الحملة للتأكد من صحة وسلامة اللحوم المعروضة في مخازن حفظ اللحوم ومنشآت بيع اللحوم والتزام العاملين فيها بتطبيق الممارسة الصحية السليمة، وضمان صلاحية الأدوات والمعدات ومطابقتها للاشتراطات والتأكد من كفاءة برادات حفظ اللحوم، والوقوف على جاهزية سيارات نقل اللحوم ومدى التزامها بتطبيق اشتراطات النقل، والتأكد من فعالية أنظمة التتبع والاسترداد، والحد من ممارسات الغش والتدليس المتعلقة بنوع اللحوم ومصادرها وتواريخ صلاحيتها.

وقال: إن فرق التفتيش التابعة للهيئة تعمل على فحص المواد الغذائية باستخدام أدوات وتقنيات متطورة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات المعمول بها، لافتاً إلى أنه يتم إعدام أي مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لضمان حصول المستهلك على غذاء صحي وسليم في جميع مناطق إمارة أبوظبي.