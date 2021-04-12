يوسف العتيبة: "براكة" تدعم بشكل رئيسي جهود الدولة لمواجهة التغير المناخي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية أن بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية يعد إنجازاً في غاية الأهمية مشيراً إلى أن "براكة" تدعم بشكل رئيسي جهود الدولة لمواجهة التغير المناخي.

وقال معاليه إن هذا الإنجاز قاد الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تستخدم الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية". وأشار معاليه إلى أن ظاهرة التغير المناخي تعد تحدٍ دوليٍ مؤكداً أن دولة الإمارات تلتزم بمواجهة هذه الظاهرة من خلال تنويع مزيج الطاقة لديها وخفض الإنبعاثات الكربونية بنسبة 23.5 في المائة بحلول عام 2030 حيث أصبح تطوير قطاع الطاقة النووية الصديقة للبيئة مكوناً رئيسياً في هذه الجهود التي تبذلها الدولة". وأضاف معاليه: "منذ أكثر من 12 عاماً، بدأت هذه العملية التاريخية عندما وقعت الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات اتفاقية تعاون ثنائي تاريخية في قطاع الطاقة النووية السلمية حيث اختارت دولة الإمارات وبشكل طوعي الالتزام بعدم الانتشارالنووي ولا تزال اتفاقية 123 الأميركية -الإماراتية التاريخية نموذجاً لتطوير برامج سلمية وآمنة للطاقة النووية في الشرق الأوسط".