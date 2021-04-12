إعفاء المصلين من رسوم مواقف خلال «التراويح» في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين وساعات تطبيق رسوم المواقف ونظام «درب» للتعرفة المرورية ومواعيد عمل حافلات النقل العام وخدمات العبارات خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المركز أن اثنين من مراكز إسعاد المتعاملين ستستقبل المراجعين خلال شهر رمضان، هما مركز إسعاد المتعاملين - منطقة ربدان في أبوظبي ومركز إسعاد المتعاملين - منطقة الجاهلي في مدينة العين، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 03:00 مساءً. بينما يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني وتطبيق «Darbi» و «Darb» الذكي، وعبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80088888، و600535353 على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأعلن المركز أن رسوم مواقف ستُطبق في شهر رمضان من السبت إلى الأربعاء من الساعة 9:00 صباحاً إلى 2:00 مساءً، ومن الساعة 9:00 مساءً إلى 2:30 صباحاً، وأيام الخميس من الساعة 9:00 صباحاً إلى 2:00 مساءً، ومن الساعة 9:00 مساءً إلى 12:00 في منتصف الليل، وأيام الجمعة مجاناً من الساعة 12:00 صباحاً وحتى الساعة 8:59 من صباح يوم السبت. هذا وسيتم إعفاء المصلين من رسوم مواقف خلال فترة صلاة التراويح في المناطق المحيطة بالمساجد شريطة عدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، واحترام المواقف المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً وحتى 8:00 صباحاً. وقرر مركز النقل المتكامل فيما يتعلق بأوقات الذروة خلال شهر رمضان التي تُحتسب خلالها رسوم نظام التعرفة المرورية «درب»، أن تكون من الساعة 8:00 إلى الساعة 10:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 02:00 إلى الساعة 4:00 في الفترة المسائية، من يوم السبت إلى يوم الخميس.

كما حدد المركز خدمات حافلات النقل العام والعبارات خلال شهر رمضان، التي ستكون متوافرة مع بعض الاستثناءات.