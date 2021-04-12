تجربة الإمارات أنموذج ملهم للاستثمار في الفضاء

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تبرز تجربة دولة الإمارات في مجال الفضاء كأحد أبرز قصص النجاح على المستوى العربي والإقليمي بعد تعدد المشاريع الاستثنائية التي أكدت ريادة الإمارات في هذا القطاع، ولكن التجربة تعكس جانباً شديد الأهمية أمعنت الإمارات في إبرازه والرهان عليه، وتحرص الإمارات على استغلال الثورة التي تحدثها في مستوى قطاع الفضاء المحلي في صناعة جيل من رواد الفضاء والطواقم الإدارية والفنية الإماراتية القادرة على مواصلة النجاح في هذا القطاع رغم حداثة عهدها به مقارنة بالدول الرائدة في هذا القطاع.

ولا يمكن أن يتم التطرق اليوم لقطاع الفضاء الإماراتي من دون أن يتبادر للذهن اسم هزاع المنصوري وسلطان النيادي، وهو ما يسهم في تشكيل صورة ذهنية لدى الأجيال الإماراتية بأهمية هذا القطاع والفرص التي يوفرها لمستقبلهم، وهو ما من شأنه إحداث زخم غير مسبوق في أعداد الراغبين في خوض هذه التجربة خلال السنوات المقبلة. ويحتفي العالم، اليوم، باليوم الدولي للرحلة البشرية الأولى إلى الفضاء الذي أقرته الأمم المتحدة ليكون بمثابة مناسبة سنوية.

مسبار الأمل

واتخذت الإمارات منذ بداية برنامجها الوطني للفضاء قراراً مهماً يقضي بالاعتماد على الشباب الإماراتي والكوادر الوطنية في التخطيط وتنفيذ مهام البرنامج، والتي عملت على تدريبها وتأهيلها بالمعرفة والخبرات اللازمة لإدارة هذا المشروع الوطني الطموح. وبرهنت الإنجازات الإماراتية في مجال استكشاف الفضاء على إبداع الكوادر الإماراتية، وعكست ما يتمتعون به من إمكانات وخبرات علمية متقدمة، بدأ من الإنجاز التاريخي لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري الذي كان أول رائد فضاء عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية، وصولا إلى نجاح مهمة مسبار الأمل الإماراتي ووصوله إلى المريخ بفضل جهود نحو 200 مهندس وباحث من شباب الدولة.

نورا المطروشي ومحمد الملا

وتأتي المناسبة هذا العام تزامنا مع إعلان الإمارات اسمي رائدي الفضاء الإماراتيين الجديدين بينهما أول رائدة فضاء عربية.. نورا المطروشي ومحمد الملا لينضما إلى هزاع المنصوري وسلطان النيادي، وليشكلوا معاً فريقاً رباعياً تحت مظلة برنامج الإمارات لرواد الفضاء، بما يدعم طموح الدولة في مجال استكشاف الفضاء.

أول رحلة بشرية فضائية

وكان العالم شهد في 12 أبريل 1961 أول رحلة بشرية فضائية، عندما انطلق السوفييتي «يوري غاغارين» إلى الفضاء الخارجي، ثم تبعه في عام 1963 مواطنته «فالانتينا تيريشكوفا» لتصبح أول امرأة تحلق في مدار الكرة الأرضية، ثم الأميركي «نيل آرمسترونغ» الذي كان أول إنسان يطأ بقدمه سطح القمر في 20 يوليو1969.

رواد الفضاء

ويجسد إعداد الإمارات لرواد الفضاء رؤية قيادة الدولة بتمكين الشباب من تصميم الخمسين عاماً القادمة، ويعد برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلق عام 2017 محوراً جوهرياً في تحقيق هذه الرؤية الطموحة، إذ يهدف إلى بناء قاعدة معرفية وطنية من شباب وشابات الإمارات تعتمد عليهم الدولة لقيادة مشروعاتها المستقبلية المتقدمة في مجال الفضاء. وبلغ عدد المتقدمين للدفعة الأولى من البرنامج 4022 شخصاً، وبلغ عمر أصغر متقدم 17 عاماً، والأكبر 67 عاماً، ووصل عدد تخصصات المتقدمين إلى 38 تخصصاً وتم ترشيح 95 شخصاً، تم اختيار 39 منهم، ووصلوا إلى 18 مترشحاً ثم 9، وصولاً للإعلان عن أسماء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، اللذين أصبحا أول رائدي فضاء إماراتيين. وفي الدفعة الثانية من البرنامج التي أطلقت في عام 2019 بلغ عدد المتقدمين 4305 أشخاص، وخضع المتقدمون لمراحل تقييم وتصفيات عدة وفقاً للبروتوكولات المعمول بها عالمياً، حيث بلغ عدد المتأهلين من المرحلة الأولى 2099 مرشحاً، ومن ثم خضع المتأهلون للمرحلة الثانية التي تم في نهايتها اختيار أفضل 1000 متقدم خضعوا لمزيد من الاختبارات ضمن المرحلة الثالثة وتم اختيار أفضل 122 متقدماً، وفي المرحلة الرابعة من التقييمات، تم اختيار 61 مرشحاً للتأهل للمرحلة التالية والتي تضمنت فحوصات طبية أولية وفحوصات متقدمة، ليتم اختيار 30 مرشحاً انتقلوا بعدها إلى المرحلة الأخيرة التي أسفرت عن اختيار رائدي الفضاء الجديدين نورا المطروشي ومحمد الملا.