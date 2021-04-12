الامارات | حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 55 سجيناً بمناسبة رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 55 سجيناً بمناسبة رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 55 سجيناً من مختلف الجنسيات، ممن أثبتوا أهليتهم للتمتع بالعفو خلال تنفيذهم للعقوبة في المنشآت الإصلاحية والعقابية في شرطة عجمان، وفق شروط حسن السيرة والسلوك.

ويأتي أمر الإفراج عن السجناء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء، وعائلاتهم.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة قويمة للمجتمع والحياة العامة، بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم، وأن يخلصوا نياتهم لبذل مقدورهم في السعي للأخذ بأسباب الاستقامة والالتزام والانضمام إلى المجتمع، على نحو يحقق لهم ولعائلاتهم حياة أفضل، ومعاودة اندماجهم في صفوف المجتمع أعضاء صالحين يلتزمون بقوانين الدولة، ويسهمون بإيجابية في بناء بلدهم وتنميته والمضي به نحو المستقبل، وتعميق الدوافع الحميدة للاستقامة والتزام السلوك القويم سبيلاً إلى الحياة الكريمة.

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