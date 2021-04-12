الامارات | 16 ساعة يومياً عمل مركز التطعيم بالفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 16 ساعة يومياً عمل مركز التطعيم بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدير مركز المسح لفحص «كورونا» بالفجيرة، الدكتورة فتحية العوضي، لـ«الإمارات اليوم»، أوقات العمل خلال شهر رمضان المبارك للمركز الذي سيستقبل المراجعين من الساعة التاسعة مساءً حتى الواحدة صباحاً طوال أيام الأسبوع. ولفتت إلى أنه تم تحديد 50 إلى 60 شخصاً في إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية لتلقي الجرعة الأولى والجرعة الثانية بشكل يومي.

وأشارت إلى أن المسار المخصص للتطعيم عبر المركبات في مركز المسح بالفجيرة، الذي يخدم المواطنين وكبار السن من المقيمين في المنطقة الشرقية من الساعة التاسعة مساءً إلى الواحدة صباحاً، سيستقبل 25 مركبة يومياً، تحوي المركبة الواحدة من ثلاثة إلى خمسة أشخاص. وشددت العوضي على ضرورة إحضار تقرير طبي يثبت إصابة كبار السن من المقيمين بمرض مزمن، مؤكدةَ أنه يفضل تطعيم أكبر نسبة من المجتمع لتحقيق المناعة الكافية والمطلوبة لمنع انتشار الفيروس.

وأكدت سهولة تحديد موعد للتطعيم من خلال التسجيل عبر التطبيق الذكي لشركة «صحة»، وتعبئة البيانات اللازمة، داعية المواطنين والمقيمين ممن تنطبق عليهم شروط أخذ اللقاح للإسراع بحجز موعد.

ولفتت إلى أن المركز مجهز بمعايير عالية للأمان والسلامة، بوجود سيارة للدفاع المدني، وإسعاف، ودوريات للشرطة، وأقيم المركز بمواصفات قياسية.

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