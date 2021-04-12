الامارات | حاكم الشارقة يعفو عن 206 نزلاء ونزيلات

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يعفو عن 206 نزلاء ونزيلات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 206 نزلاء ونزيلات، من مختلف الجنسيات بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة رفع قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على مكرمة سموه بالعفو عن المحكومين، التي تأتي انطلاقاً من حرص سموه على دعم كيان الأسرة، والمحافظة على استقرارها، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة، آملاً أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس المفرج عنهم، وسبيلاً إلى الاستفادة من دروس تجربتهم، والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره، من خلال التزامهم بالرشد والاستقامة في حياتهم المقبلة.

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