الامارات | نادل يفبرك «فيديو» مخيفاً لزيادة عدد متابعيه على «تيك توك»

شكرا لقرائتكم خبر عن نادل يفبرك «فيديو» مخيفاً لزيادة عدد متابعيه على «تيك توك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة نادل (آسيوي)، نشر فيديو مفبركاً على تطبيق «تيك توك»، من شأنه المساس بالنظام العام، إذ صوّر موقف سيارات، ربما يكون تابعاً لمركز تسوق أو مبنى، ودمج به أصوات طلقات نارية، وصراخ أشخاص مذعورين.

وأكد تقرير إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي أن الفيديو نشر على الحساب الشخصي للمتهم على التطبيق، وأن الأصوات المدمجة في المقطع المرئي ليس لها علاقة بالمكان، لكنه تعمد التلاعب بها، بما يعدّ مساساً بالنظام العام.

واعترف المتهم أمام تحقيقات النيابة العامة بتصوير المقطع في أحد مواقف السيارات، وإضافة أصوات إطلاق النار والصراخ إليه.

وتعمد المتهم تصوير الفيديو بطريقة تعطي انطباعاً بأن الواقعة حقيقية، إذ كان يهز الكاميرا كأنه يفرّ من إطلاق النار.

ويرجح أن المتهم فبرك الفيديو بهدف زيادة عدد مشاهديه ومتابعيه على «تيك توك»، إذ يبدو من محتوى حسابه أنه نشط على هذا التطبيق، خصوصاً أن عدد متابعيه يتجاوز 11 ألفاً و400 شخص.

• المتهم صوّر موقف سيارات ودمج به صوت طلقات نارية.

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