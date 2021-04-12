الامارات | الإمارات تتجاوز 9 ملايين جرعة لقاح «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتجاوز 9 ملايين جرعة لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 30 ألفاً و430 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس تسعة ملايين و5444 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 91.05 جرعة لكل 100 شخص.

كما أعلنت عن إجراء 242 ألفاً و415 فحصاً جديداً خلال الساعات ال 24 الماضية، لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والمخالطين لهم وعزلهم، إذ أسهم تكثيف الفحص في الكشف عن 1810 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 484 ألفاً

و747.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1531 حالة. ‌

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1652 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 468 ألفاً و456 حالة.

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