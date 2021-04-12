الامارات | طقس «رمضان» حار نهاراً معتدل ليلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس «رمضان» حار نهاراً معتدل ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر رمضان الفضيل يأتي هذا العام في الربع الأخير من شهر أبريل، ويمتد إلى الربع الثالث من شهر مايو المقبل، لافتاً إلى أن هذه الفترة تعتبر ضمن الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء والصيف.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس في أغلب أيام شهر رمضان حاراً إلى حار نسبياً نهاراً على المناطق الداخلية، بينما يكون حاراً نسبياً على المناطق السّاحلية، ومعتدل الحرارة على المرتفعات الجبلية، على أن يكون معتدل الحرارة بوجه عام على الدولة خلال الليل، ولطيف عند ساعات الفجر. وذكر المركز أنه من خلال الإحصاءات المناخية لهذه الفترة، فإن متوسط درجة الحرارة العظمى يراوح ما بين 33 و41 درجة مئوية، وتصل درجات الحرارة العظمى إلى ما يقارب 48 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية خلال فترة الظهيرة، بينما يراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 21 و26 درجة مئوية، وتصل أقل درجة حرارة صُغرى إلى ما يقارب سبع درجات مئوية تسجل في بعض المناطق الجبلية أو الداخلية في ساعات الصباح الباكر.

وقال: «في هذه الفترة يضعف ويتراجع المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً، خصوصاً في النصف الثاني منها، وتتأثر المنطقة بامتداد المنخفضات الجوية العابرة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news