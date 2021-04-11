الامارات | الإمارات تتحرى هلال رمضان غداً‎

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتحرى هلال رمضان غداً‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة العدل أن لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك تجتمع عن بُعد بواسطة تقنية التواصل المرئي، غداً الاثنين الموافق12 ابريل بعد صلاة المغرب، برئاسة وزير العدل سلطان سعيد البادي الظاهري وحضور أعضاء اللجنة. وتقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء بأبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

استطلاع "الهلال" غداً من أعلى قمة في الدولة .. والثلاثاء أول أيام رمضان "فلكياً"

السعودية.. المحكمة العليا: لم يرد إلينا ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان الليلة

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