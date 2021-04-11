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الامارات | الإمارات تتحرى هلال رمضان غداً‎

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أحمد عابد - أبوظبي : 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة العدل أن لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك تجتمع عن بُعد بواسطة تقنية التواصل المرئي، غداً الاثنين الموافق12 ابريل بعد صلاة المغرب، برئاسة وزير العدل سلطان سعيد البادي الظاهري وحضور أعضاء اللجنة. وتقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء بأبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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