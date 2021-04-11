الإمارات تتحرى هلال شهر رمضان غداً الاثنين

ابوظبي - سيف اليزيد - تجتمع لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك عن بُعد بواسطة تقنية التواصل المرئي، غداً الاثنين الموافق 12 أبريل بعد صلاة المغرب، برئاسة معالي سلطان سعيد البادي الظاهري وزير العدل وحضور أعضاء اللجنة.

وتقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في «المناطق الوسطى والشرقية والغربية» بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.