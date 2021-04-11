حاكم الشارقة يفتتح مبنى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب

ابوظبي - سيف اليزيد - أثنى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الدور الكبير الذي تؤديه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الحفاظ على تاريخ الدولة وتنظيم تسجيل بيانات المواطنين والمقيمين بما يوثق الأنساب وتاريخها والاوضاع القانونية للمقيمين والزائرين.

جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها صباح اليوم في افتتاح مبنى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وذلك بمنطقة مزيرعة بضاحية الرحمانية في الشارقة، مشيراً سموه إلى إسهام الإدارة العامة من خلال المعلومات والبيانات في مساعدة الحكومة على اتخاذ القرار ومعرفة أحوال الناس مما يسهم في توفير الخدمات للمواطنين وأسرهم.

وأشاد سموه بالخطوات التي كانت قد بدأتها مسبقاً الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في تقديم دراسة حول إحلال الوظائف وفق خطوات متدرجة بما يحافظ على التوازن وعدم الإخلال بالأعمال والمهام الموكلة للموظفين.

وأثنى سموه على الخدمات الميسرة التي تقدمها الإدارة للمتعاملين داعياً إياهم للاستمرار في تطوير الخدمات وتسهيلها على كافة المراجعين كما قدم سموه الشكر لكافة الجهات الاتحادية والمحلية التي ساهمت في إنجاز المبنى وفي دعم أعمال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة.

وكان سموه وفور وصوله قد تفضل بإزاحة الستار التقليدي إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمبنى الذي تبلغ مساحته الإجمالية 18.6 ألف متر مربع، ليتجول بعدها في أرجاء المبنى ويتعرف على أبرز قاعاته وأقسامه ومرافقه.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على ردهة الاستقبال الرئيسية والتي تتميز بالاتساع الذي يساعد على استقبال كافة المتعاملين بسلاسة ويسر، ويضم المبنى 100 منضدة لاستقبال المتعاملين وإجراء معاملاتهم وفق أفضل الاجراءات وأسرعها.

وتعرف سموه على أبرز الخدمات المقدمة للمتعاملين والتي تتنوع بين خدمات الإقامة وشؤون الأجانب وخدمات الهوية والجنسية والتي تقدم وفق معايير عالية الجودة توفر للمتعاملين الخدمة الميسرة والمتقدمة.

واطلع سموه على مسرح المبنى والذي صمم بأحدث التجهيزات والتقنيات الفنية واللوجستية ويتسع لـ 385 شخصا ليستقبل الفعاليات والمؤتمرات والمحاضرات وغيرها من الأنشطة.

ويضم المبنى عدداً من قاعات الاجتماعات التي خصصت لكل إدارة على حدة وقد صممت بأحدث التجهيزات والخصوصية التامة لكل قاعة، بالإضافة إلى قاعاتٍ للتدريب مخصصة للموظفين، ومسجد يتسع لـ 170 مصلٍّ.

كما يضم المبنى شرفةً مطلة على صالة الانتظار واستراحة تتوسط المبنى، وحضانة لأطفال الأمهات العاملات في المبنى يشرف عليها عدد من ذوي الاختصاص، وصالة رياضية مجهزة بأحدث معدات التدريب، وعيادة لجمهور المتعاملين للحالات الطارئة تشرف عليها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقد صمم المبنى وفق أحدث الأنظمة التي تدعم الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة من خلال استخدام المعدات والمكونات التي تحافظ على الطاقة وتعطي عمراً افتراضياً أكبر للمبنى.

وكان العميد عارف محمد الشامسي المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة قدم في كلمة له أسمى آيات الشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة على تفضله بافتتاح المبنى الجديد ودعمه الكبير والدائم لكافة أنشطة وأدوار الإدارة العامة وتوجيهاته السديدة التي تسهم في تطوير العمل الحكومي.

وقدم الشامسي نبذة عامة حول المبنى وأبرز الإدارات والأقسام وآليات العمل التي تتبعها الإدارة لتقديم خدمات ذات جودة عالية بمدد زمنية قصيرة وإجراءات ميسرة.

كما شاهد صاحب السمو حاكم الشارقة فيلماً مرئياً حول تصميم المبنى والمرافق التي تتضمنه والأنظمة المستخدمة في بنائه وتشغيله. حضر حفل افتتاح المبنى كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، واللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة، وعدد من المديرين التنفيذين للإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارات الدولة.









