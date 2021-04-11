الامارات | استطلاع "الهلال" غداً من أعلى قمة في الدولة .. والثلاثاء أول أيام رمضان "فلكياً"

شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع "الهلال" غداً من أعلى قمة في الدولة .. والثلاثاء أول أيام رمضان "فلكياً" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز الفلك الدولي عن قيامه بالتعاون مع الجهات الرسمية، بتحري هلال شهر رمضان المبارك يوم غد الإثنين 12 إبريل من مكانين، الأول قمة جبل جيس في رأس الخيمة، على ارتفاع 1900 متر عن سطح البحر، كما سيقوم المركز بتحري الهلال من مرصد الختم الفلكي التابع للمركز، والواقع في منطقة الختم في صحراء أبوظبي، مشيراً إلى أن الثلاثاء سيكون أول أيام شهر رمضان وفقاً للحسابات الفلكية.

وتفصيلاً، أوضح مدير مركز الفلك الدولي، المهندس، محمد شوكت عودة أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن رؤية الهلال من الإمارات يوم غد الإثنين غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب، مع وجود إمكانية لتصوير الهلال بصعوبة باستخدام تقنية التصوير الفلكي في حالة صفاء الغلاف الجوي التام، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكون بعد غد الثلاثاء 13 إبريل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية.

ولفت إلى أن الدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو الدول الواقعة في وسط وشرق العالم الإسلامي والتي لن تتمكن من رؤية الهلال يوم الإثنين حتى باستخدام التلسكوب، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء 14 إبريل.

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