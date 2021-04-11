الشارقة تحدد مواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة مواعيد العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك بالجهات الحكومية في الإمارة الشارقة.

وأوضحت الدائرة أن الدوام يبدأ من الساعة "التاسعة" صباحاً وينتهي في الساعة "الثانية" ظهراً على أن تقوم الدوائر والهيئات والمؤسسات التي تعمل بنظام المناوبة بتحديد بداية الدوام الرسمي ونهايته وفقاً لنظام وحاجة العمل.

ورفعت الدائرة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة ولشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.