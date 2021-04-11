محمد بن زايد يهنئ الملك عبدالله الثاني بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت، العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وشعبه الشقيق بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.

وكتب سموه، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أبارك لأخي الملك عبدالله الثاني وشعبه الشقيق بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.. أخلص التمنيات بدوام الاستقرار والتنمية وأن يستمر الأردن في موقعه العربي والدولي، صوت العقل والحكمة، وأن تكون مئويته منطلقاً لمزيد من التقدم والازدهار.. وكل عام والأردن بخير».