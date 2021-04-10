محمد بن زايد: «براكة» إحدى محطات قصة نجاح دولة الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت، أن تشغيل محطة «براكة» إحدى محطات قصة نجاح دولة الإمارات.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «هذه إحدى محطات قصة نجاح دولة الإمارات.. ولم تكن لتتحقق لولا فضل الله ثم بركات رؤيتك يا بوراشد ودعمك وشغفك الدايم بالريادة».

وأعاد سموه نشر تغريدة سابقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قال فيها: «محطة تاريخية دخلتها دولة الإمارات اليوم ... جهد 10 أعوام .. و2000 مهندس وشاب إماراتي .. و80 شريك دولي .. ورؤية قائد أدخل الإمارات مرحلة تنموية غير مسبوقة .. أول ميجاوات من أول محطة نووية عربية يدخل شبكتنا الكهربائية.. مبروك شعب الإمارات .. مبروك لأخي محمد بن زايد».