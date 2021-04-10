"الموارد البشرية والتوطين": تقليل ساعات العمل في القطاع الخاص خلال رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين تعميماً بتقليل ساعات العمل لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442.

ونشرت الوزارة تغريدة عبر حسابها بتويتر: "أصدر معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين تعميماً بتقليل ساعات العمل لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442، وذلك بمقدار ساعتين يوميا تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل".