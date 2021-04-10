الامارات | مواقف المركبات في دبي مجانية خلال فترة الإفطار في شهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف المركبات في دبي مجانية خلال فترة الإفطار في شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد استحقاق رسوم خدمة المواقف العامة للمركبات خلال شهر رمضان، والتي تتيح الوقوف مجانا من الساعة 6 مساءا وحتى الساعة الثامنة مساءا، أي في فترة الإفطار.

ووفقا للمواعيد المعلنة لموعد الإفطار الذي يقترن بموعد آذان صلاة المغرب، فإن موعد الإفطار في اليوم الأول من رمضان، سيكون حوالي الساعة 6 مساء و 44 دقيقة ، فيما سيكون موعده في اليوم الأخير من الشهر حوالي الساعة 6 مساعا و 58 دقيقة.

وقامت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتحديث اللوحات الارشادية للمواقف الموزعة في الساحات والمناطق المخصصة لمواقف المركبات في كل انحاء الإمارة. وتشير المواعيد المعلنة على تلك اللوحات الى أن دفع تعرفة مواقف المركبات خلال الشهر الفضيل ستمتد بين الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساءا، وكذلك من الساعة ال 8 مساءا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، فيما ستكون المواقف مجانية من الساعة 12 منتصف الليل وحتى ال 8 صباحا.

ويمكن دفع التعرفة بعدة وسائل تتضمن الدفع بالعملة النقدية في الأجهزة المخصصة والموزعة في أرجاء المواقف، بوضع العملات من فئة الدرهم ونصف الدرهم مقابل المدة المطلوبة لاستخدام الموقف، بالإضافة الى الدفع من خلال التطبيقات الذكية أو باستخدام بطاقة نول، الى جانب إمكانية الدفع من خلال الهاتف المتحرك.

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