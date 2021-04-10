الامارات | بالفيديو تعرف إلى نورا المطروشي أول رائدة فضاء عربية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو تعرف إلى نورا المطروشي أول رائدة فضاء عربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نورا المطروشي أول رائدة فضاء عربية، من الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لاستكشاف الفضاء، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الإمارات عام 2015، ولديها خبرة في مجال الهندسة. وقد تميزت المطروشي في مجالات الهندسة والرياضيات خلال مسيرتها الأكاديمية، وحققت المركز الأول على مستوى الإمارات في أولمبياد الرياضيات الدولي عام 2011، كما مثلت شباب الإمارات في مؤتمر الشباب في الأمم المتحدة في صيف 2018 وشتاء 2019.

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