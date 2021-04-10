الامارات | حمدان بن محمد: كل الشكر لفريق برنامج الإمارات لرواد الفضاء على العمل الدؤوب

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: كل الشكر لفريق برنامج الإمارات لرواد الفضاء على العمل الدؤوب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بدعم قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات.. يواصل الشباب الإماراتي تحقيق الإنجازات ورفع مستوى الطموحات.. رائدا فضاء إماراتيين جديدين ينضمان اليوم لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء.. عزم شبابنا وقوة إرادتهم مثال يحتذى على مستوى العالم...

وأضاف سموه في تغريدة لاحقة "نورا المطروشي أول رائدة فضاء عربية ورائد الفضاء محمد الملا.. سيمثلان دولتنا وشبابنا في برنامج ناسا لرواد الفضاء.. كل الشكر لفريق برنامج الإمارات لرواد الفضاء على العمل الدؤوب والإصرار على تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص.. وكل التوفيق لمحمد ونورا في رحلتهما الحافلة".

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