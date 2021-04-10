الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 أبريل 2021

توقف

لاحظ قراء قيام سائقي تاكسي بإيقاف مركباتهم في أماكن غير مناسبة لتحميل الركاب، ما يربك بقية السائقين ويعرضهم لخطر الحوادث، مطالبين بفرض رقابة عليهم ومخالفتهم.

جسر

طالب سكان في عجمان بإقامة جسر لعبور المشاة على شارع الشيخ خليفة بن زايد، عند الجهة المقابلة لنادي عجمان، لتسهيل حركة مرور المشاة، خصوصاً بعد التوسعات الجديدة التي شهدها الشارع.

إجراءات

لاحظ زوّار لأسواق اللحوم والأسماك في الدولة عدم التزام الكثير من المتسوقين بالإجراءات الصحية، خصوصاً ارتداء الكمامات الواقية، مطالبين الجهات المختصة بالقيام بعمليات تفتيش مفاجئة لهذه الأسواق.

لافتة

لاحظ قارئ في مدينة العين أنه رغم مرور خمس سنوات على اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، فإن اللافتة الإرشادية الموجودة بالقرب من مقر بلدية العين لاتزال تحمل اسم بنك أبوظبي الوطني.

تجميل

طالب سكان بالشارقة البلدية بتجميل شوارع الإمارة الداخلية على طريقة شارع المدينة الجامعية الذي يلفت الانتباه بجماله، والأشكال المبتكرة للتجسير والزراعة فيه.

دراجات

اشتكى سكان في منطقة الحصن بأبوظبي من وضع مندوبي إحدى شركات الشحن والتوصيل المعروفة عشرات الدراجات الخاصة بتوصيل الطرود وسط السيارات، وفوق أرصفة المشاة، ما يعرّض السيارات للاحتكاك ويهدد سلامة الأطفال خلال السير تحسباً لسقوطها عليهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news