الامارات | «الصحة» تسحب دواء للحساسية وتعلق تسجيله

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تسحب دواء للحساسية وتعلق تسجيله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب وتعليق تسجيل المنتج الطبي، LORINSE TABLETS، المستخدم كمضاد للحساسية ومزيل للاحتقان، بعد تأكيد الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عدم تكافؤ هذا المستحضر حيوياً مع المستحضر المرجعي.

وطلبت من الشركة المصنعة سحب المنتج من القطاع الصحي، العام والخاص، مشيرة إلى أن المنتج مسجل في إدارة الدواء بالوزارة.

كما أبلغت الوزارة المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية بتعليق تسجيل المنتج وعدم تداوله، إن وجد لديهم، للتحقق من جودته.

وطالبت الصيدليات بالتوقف عن صرفه، وإعادته إلى المورد، مشيرة إلى ضرورة إبلاغها عبر التطبيق الذكي المخصص لهذا الغرض في حال حدوث أي أعراض جانبية للمرضى.

وحذرت وزارة الصحة من الوسائل الطبية Footprint ultra PK SUTRURE Anchor بسبب مشكلة تتعلق بتصميم العبوة، ما تسبب في وجود مسافة بين الجهاز والعبوة قد تؤدي إلى الحركة المفرطة وخرق العبوة، وتالياً تتأثر عملية تعقيم المنتج.

وأشارت إلى أن هناك أربعة أنواع من الأجهزة المتأثرة بهذا العيب، مطالبة ممارسي الرعاية الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب التشغيلات المتأثرة وإعادتها إلى المورد.

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