الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل، شرع في سرقة أسلاك من مكان عمله، واكتشف موظف الأمن أمره قبل تمكنه من الفرار بالمسروقات، ووجهت إليه النيابة العامة في دبي ارتكاب جناية الشروع في السرقة. وأفاد موظف الأمن في التحقيقات بأنه شاهد المتهم يحمل كيساً في يده، فشك في أمره، ونادى عليه، إلا أنه حاول الهروب، لكنه ضبطه، وعثر بحوزته على أسلاك نحاسية. وادعى المتهم في محضر إفادة الشرطة بأنه شاهد كيساً يحتوي على الأسلاك بالقرب من حاوية نفايات، وأخذه لتسليمه للشركة، فيما ذكر في تحقيقات النيابة العامة أنه عثر عليها وقرر بيعها.

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إعداد: محمد فودة

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