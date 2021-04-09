الامارات | "بلدية دبي" تمدد ساعات عمل المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية دبي" تمدد ساعات عمل المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدخلت بلدية دبي تعديلات على مواعيد عمل المطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك، لثلاث ساعات إضافية، لتغلق المؤسسة في تمام الساعة الرابعة صباحاً، بدلاً من الواحدة.

وحسب التعميم الذي وجهته البلدية لكافة لمقاهي والمطاعم في الإمارة، فإن آخر موعد لاستلام طلبات الطعام في الساعة الثالثة صباحاً.

ودعت البلدية كافة المطاعم والمقاهي، ومقاهي الشيشة ومرافق الفنادق إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بالنسبة لمواعيد إغلاق المؤسسة واستلام الطلبات خلال الشهر الفضيل، على أن تراقب البلدية ضمان التزام المؤسسات بهذه الإجراءات.

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