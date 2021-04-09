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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الملكة إليزابيث الثانية في وفاة الأمير فيليب

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ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وذلك في وفاة الأمير فيليب.
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، في برقيته، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملكة إليزابيث الثانية في مصابها، راجيا لها جميل الصبر وحسن العزاء. 
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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