الامارات | أحمد بن سعيد يفتتح عيادات أفيف الطبية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن سعيد يفتتح عيادات أفيف الطبية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 أبريل 2021

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات اليوم عيادات أفيف في دبي – المنشأة الطبية الرائدة التي تركز على تحسين أداء الدماغ و الجسم – وذلك بمنطقة أبراج بحيرات جميرا دبي

حضر الافتتاح عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي و سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس غرفة تجارة دبي العالمية ومحمد المعلم الرئيس التنفيذي المدير العام لـ"موانئ دبي العالمية" – إقليم الإمارات و أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة و إيلان ستيزلمان ستاروستا القنصل الإسرائيلي العام المعين.

ومن المنتظر أن تمهد هذه العيادة الحديثة و المتطورة لبدء حقبة جديدة من الابتكارات والتعاون في مجال الرعاية الصحية بين دولة الإمارات وإسرائيل بعد توقيع الاتفاق الإبراهيمي العام الماضي.

و تم تطوير برنامج أڤيڤ الطبي على مدى أكثر من عقد من الزمان على يد الطبيب المعروف عالميا البروفيسور شاي إفراتي وفريقه البحثي في كلية ساغول لعلوم الأعصاب بمركز شامير الطبي في إسرائيل وبالتعاون مع فريق العمل في عيادات أفيف وهو عبارة عن علاج مبتكر ثبت علميا أنه يعكس تدهور القدرات البدنية والمعرفية نتيجة الشيخوخة ومن خلال الجمع بين العلاج بالأكسجين عالي الضغط /HBOT/ وأحدث أبحاث علم الأعصاب ووظائف الأعضاء و تقنيات التصوير التشخيصي الأكثر تقدما ليس هناك أي برنامج آخر في العالم يستخدم البروتوكول العلاجي الفريد الذي تقدمه عيادات أفيف.

و قال عوض الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي: "يضيف افتتاح عيادات أفيف في دبي بعدا جديدا للبنية التحتية المتقدمة للرعاية الصحية عالمية المستوى في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ويدعم اعتماد التقنيات المبتكرة والذكية في تقديم خدمات الرعاية الصحية رؤية دولة الإمارات في أن تصبح مركزا عالميا للابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية.

من جانبه قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس غرفة تجارة دبي العالمية: " ثقافة الابتكار راسخة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما مكن دبي من أن تتبوأ موقعا رئيسيا للتجارة العالمية عبر جميع القطاعات لتجتذب بعض الحلول الأكثر ابتكارا وتطورا في العالم ولا شك أن افتتاح منشأة رائدة للعلوم الطبية اليوم يبرز بوضوح هذا النهج نفسه بل ويعد دليلا قويا على البيئة المواتية والطموحة التي أرست رؤية دبي ركائزها ".

وأكد أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أن المركز موطن لعدد من أكثر الشركات والأفراد ابتكارا في دبي و الذين يشكلون المستقبل وقال : " سعداء باختيار مجتمع أبراج بحيرات جميرا التابع لنا ليكون مقرا لعيادات أڤيڤ ذات المستوى العالمي في دبي".

من ناحيته قال القنصل الإسرائيلي العام المعين : " تتضافر الجهود حاليا بين دولة الإمارات وإسرائيل من أجل تعزيز التعاون المتبادل والاستثمار و تشكل عيادات أفيف في دبي دليلا ممتازا على النجاح الثنائي و الدور المحوري الذي يلعبه الابتكار والتطور في مجالات الرعاية الصحية في كلا المجتمعين ونتطلع بدورنا لمزيد من التعاون المستقبلي مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات".

و قال البروفيسور شاي إفراتي - الذي قام بتطوير برنامج أفيف الطبي الذي تشتهر به العيادات - إن البرنامج علاج مبتكر لتدهور القدرات البدنية والمعرفية نتيجة الشيخوخة ويجمع بين العلاج بالأوكسجين عالي الضغط /HBOT/ وأحدث أبحاث علم الأعصاب و وظائف الأعضاء وتقنيات التصوير التشخيصي الأكثر تقدما.

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