الإمارات تستعرض في نيويورك تجربة تمكين الشباب

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (وام)

‎دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي لتبادل وجهات النظر حيال الالتزامات العملية بشأن دور الشباب في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في عالم ما بعد كوفيد-19، والحفاظ على الحوار المستمر بين الشباب وصانعي القرار في الأمم المتحدة. ‎جاء ذلك في بيان معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، أمام منتدى الشباب السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الذي عقد مائدة مستديرة ضمّت نحو 10000 مشارك، حيث قالت معاليها: «نحن هنا اليوم لإيماننا بأنّ أفضل مستقبلٍ سنورّثه للعالم هو ذلك الذي يصنعه الشباب أو يشاركون في صياغته».

‎واستعرضت معالي المزروعي الإجراءات التي تتبناها دولة الإمارات لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار على الصعيد الوطني، مشيرة إلى أهمية آراء الشباب للقيادة الرشيدة في الدولة. ‎

وفي الإطار ذاته استضافت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة ووزارة الداخلية في الدولة، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة‏‏، فعالية على هامش المنتدى بشأن الشباب المستضعفين وتداعيات جائحة «كوفيد-19» وما بعدها على حياتهم، حيث استعرضت المقدم الدكتورة دانا المرزوقي الطرق التي تحمي بها دولة الإمارات شبابها وتمكّنهم في وطنهم. ‎

يذكر أن منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تطور على مدار عشر سنوات إلى حوار صريح بين الدول الأعضاء والقادة الشباب من جميع أنحاء العالم حول الحلول التي يتعين اتباعها لمواجهة التحديات المُلحّة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة الشباب في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.