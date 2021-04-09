رمضان الإمارات.. تكافل ووقاية والتزام

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أنهت العديد من الجهات والدوائر المختصة في الدولة استعداداتها لاستقبال شهر مضان المبارك، في ظل تشديد على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، والحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، وفيما تزينت الدوارات والميادين في معظم مدن الدولة احتفالاً بشهر مضان، حدد العديد من البلديات مواعيد عمل مراكزها الخدمية، وأصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً خاصاً بشأن تحديد ساعات دوام الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية خلال الشهر الفضيل.

كما استعدت الجمعيات الخيرية لتوزيع السلال الغذائية والمير الرمضاني على الأسر المتعففة والمحتاجين، وذلك لتحقيق التكافل الاجتماعي، وأعلنت الدوائر الاقتصادية المختصة عن تنفيذها حملات تفتيشية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار في منافذ البيع والمتاجر والمحال المختلفة.