جائزتا «السلامة البريطاني» لبلدية دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

حصلت بلدية دبي متمثلة في إدارة الصحة والسلامة على جائزة مجلس السلامة البريطاني عن فئة جائزة «السلامة الدولية» للعام 2021 ، وتم تقييم منظومة إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي وفازت بتصنيف امتياز الذي يعتبر أعلى درجة تقييم لفئة الجائزة التي تهدف إلى ضمان صحة وسلامة موظفي الدائرة وكذلك أفراد المجتمع.

وحصلت بلدية دبي متمثلة في إدارة مشاريع الصرف الصحي أيضاً على جائزة السلامة الدولية بدرجة امتياز من المجلس عن مشروعين وهما مشروع النفق العميق لتصريف مياه الأمطار ومشروع نظام الصرف الصحي لربط مناطق التطوير في جبل علي بشبكة بلدية دبي.