الامارات | توظيف.. موظف افتراضي لعقود العمل والإجازة

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. موظف افتراضي لعقود العمل والإجازة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خلال الفترة المقبلة، لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع المساعد الافتراضي لمتعاملي الهيئة «حمد»، المتاح على موقعها الإلكتروني، والذي يعد نافذة محادثة فورية طوّرتها الهيئة بالاستفادة من التقنيات التكنولوجية في هذا المجال، بهدف توفير قناة تفاعلية للتواصل مع المتعاملين، وتقديم الدعم الفني والاستشارة لهم حول عدد من خدمات وأنظمة الهيئة من خلال تطويع التقنيات المتقدمة في خدمة العمل.

وذكرت الهيئة أن أبرز مزايا المساعد الافتراضي للهيئة، يتمثل في الرد على جميع استفسارات المتعاملين، ذاتياً، في ما يخص بعض خدمات الهيئة، مثل «خدمات التدريب، وأنظمة الموارد البشرية، والاستشارات القانونية، والدعم الفني»، وذلك عبر نافذة مخصصة للمحادثة.

وأكدت أنه بعد الانتهاء من التحديث، سيصبح بمقدور موظفي الحكومة الاتحادية من خلال «حمد» تقديم طلبات الإجازات والأذونات، ورسائل لمن يهمه الأمر، والاطلاع على آخر أخبار الهيئة وأجندة فعالياتها، واستعراض بيانات الملف الشخصي، وعقد العمل، وسجل الحضور والانصراف.

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