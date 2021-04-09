الامارات | «أبوظبي الرقمية» تحذر من التسوّق الإلكتروني عبر «واي فاي» عام

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الرقمية» تحذر من التسوّق الإلكتروني عبر «واي فاي» عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت هيئة أبوظبي الرقمية من استخدام شبكات الإنترنت اللاسلكي (الواي فاي) العامة أثناء التسوق عبر الإنترنت، إذ يمكن أن تُعرض المتسوقين لخطر «الهكر»، ناصحة باستخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN)، أو مشاركة الإنترنت عبر الهاتف كنقطة اتصال.

وأوضحت أن استخدام الشخص شبكة Wi-Fi للتسوق عبر الإنترنت أثناء الوجود في الأماكن العامة، أمر مريح، لكنه ليس آمناً، لأنه قد يكون عرضة للهجمات الإلكترونية.

ونصحت المتسوقين بالتأكد من أن مواقع التسوق الرقمية موثوقة وآمنة، موضحة أن أسهل طريقة لمعرفة ذلك هي البحث عن «https» في بداية عنوان الموقع، وفي حال عدم رؤية حرف (S) في نهاية «http»، فهذا يعني أن الموقع غير مشفر وبيانات المستخدم قد لا تكون آمنة.

وحذرت في سياق تغريدات للتوعية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأفراد من حفظ معلوماتهم الشخصية على منصات التسوق عبر الإنترنت لتجنب أي اختراقات محتملة وتعريض بياناتهم للخطر، وفي حال اكتشاف أن هناك عملية احتيال، عليهم إبلاغ الجهات المعنية عن الحادث لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

في سياق متصل، نبهت الهيئة إلى هجمة البريد الجماعي، موضحة أنها تعد أحد أنواع هجمات تعطيل الخدمة، وتتمثل في إرسال عدد كبير من الرسائل الإلكترونية إلى عنوان بريد إلكتروني واحد في فترة زمنية قصيرة، بهدف تجاوز مساحة صندوق الوارد للمستخدم، وقد تتسبب هذه الهجمات في إحداث عطل في خادم البريد الإلكتروني.

ونصحت الأفراد بالحفاظ على خصوصية وأمن معلوماتهم، والتأكد من قراءة وفهم سياسات أمن المعلومات الخاصة بالتطبيقات والمواقع التي يشاركون معها بياناتهم، مؤكدة أهمية الحرص على حماية البيانات الشخصية بإيقاف تشغيل خاصية البلوتوث على الهاتف، وتشغيلها فقط عند الحاجة إلى الاتصال بجهاز آخر.

وقالت «بما أن العديد من الهواتف الذكية تمنح المستخدم خيار مشاركة موقع هاتفه، فمن الأفضل القيام بإغلاق هذه الخاصية، إذ إن معظم الهواتف بها نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي يمكّن بعض التطبيقات من تحديد موقعه».

من جهتها، حذرت شرطة أبوظبي من عمليات الاحتيال التي تتم عبر الشراء الإلكتروني، وعدم التعامل مع المتاجر الإلكترونية الوهمية وغير الموثوقة التي قد تستدرج العملاء إلى عمليات احتيال، وسرقة أموالهم عبر بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية.

ودعت الشرطة إلى ضرورة الحذر عند الاشتراك، أو شراء الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، وعدم الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية حفاظاً على سريتها، والشراء عبر المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة، واستخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال والقرصنة، ما يؤدي إلى خصم مبالغ شهرية من البطاقة.

وأوضحت أن خدمة «أمان» هي قناة اتصال أمنية تستقبل المعلومات (الأمنية والمجتمعية المرورية)، وتعمل على مدار الساعة، وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها، بسرية تامة، عن طريق قنوات التواصل المتاحة، مثل الرقم المجاني 8002626 أو بوساطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أومن خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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