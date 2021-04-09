الامارات | دبي تطلق أول مركبة إطفاء كهربائية في الشرق الأوسط

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تطلق أول مركبة إطفاء كهربائية في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي أول آلية إطفاء كهربائية من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط والثانية في العالم، مصممة بأحدث التقنيات، سواء من حيث التحكم في قيادتها أو عمليات الإطفاء، وذلك في افتتاح معرض «كاستم شو» الإمارات، الذي تجري فعالياته في مركز دبي التجاري.

وقال المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، اللواء راشد ثاني المطروشي، إن مركبة الإطفاء الكهربائية تتفوق بسرعتها على سائر المركبات التخصصية الأخرى بنسبة 20%، وتتميز بكفاءة عالية في تنفيذ المهام، ومزودة بنظام إضاءة حديث.

وأضاف أن نظام التحكم المزود بها يعتمد على تقنية متطورة، وتشغيل حدسي عبر شاشة عرض بحجم 17 بوصة موجودة في قُمرة القيادة، ويعمل نظام التحكم عن بُعد بوساطة تقنيات تمكنها من الاتصال الدائم والمباشر بغرفة العمليات، واستلام جميع القراءات بشكل فوري، إضافة إلى تقنية الاتصال المباشر مع المصنع للنواحي التشغيلية، فضلاً عن حجرة قيادة متطورة تتسع لستة من رجال الإطفاء والإنقاذ، مع خاصية التفاف المقاعد لعقد اجتماعات طاقم العمل لوضع الخطط المناسبة لإدارة الحوادث.

وأشار المطروشي إلى أن نظام الإطفاء فيها يتضمن مضخة ضغط بقدرات عالية، إضافة إلى ألواح خفيفة ومضخة تعمل بمولد كهربائي ولوحة تشغيل للمضخة في مؤخرة السيارة، وفوهات مياه مركزية، وكهروهوائية، لافتاً إلى أن سعة خزان المياه تبلغ 4000 لتر، بينما تبلغ سعة خزان الرغوة 400 لتر.

وأوضح أن المركبة تتميز بتقنيات إضافية، تتمثل في نظام إغلاق مركزي لقُمرة القيادة وغرف المعدات، وتزويد الطاقة الكهربائية المدمج في الأجهزة الخارجية، وأربع كاميرات عالية الدقة، وجهاز لقياس مستوى المياه والرغوة بالخزانات، إضافة إلى الشاحن السريع بمركز الإطفاء والإنقاذ، الذي يمنح المركبة شحناً بنسبة 80% في 40 دقيقة، ويمكّنها من أداء المهام من ست إلى ثماني ساعات متواصلة.

ولفت إلى أن هذه المركبة تتضمن أعلى المعايير والممارسات العالمية في مجال الوقاية والسلامة ومكافحة الحرائق، بما يعزز أداء الدفاع المدني وتنفيذ دوره في حماية الأرواح والممتلكات.

مركبة صديقة للبيئة

أكد المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، اللواء راشد ثاني المطروشي، أن مركبة الإطفاء الكهربائية صديقة للبيئة، ولا تنبعث منها أي غازات ضارة، كما أنها سهلة التشغيل ولا تُصدر أصواتاً، وتعزز نجاح المشروعات الاستشرافية والابتكارية في تحقيق أفضل زمن استجابة للدفاع المدني في دبي، ويخدم توجهاته في حماية الأرواح والممتلكات على مستوى إمارة دبي، بتوافر جميع المعطيات والممكنات التي تميزها، من الاتصال الدائم والمباشر بغرفة العمليات عبر التقنيات الذكية والحديثة، واستلام جميع القراءات التي ترد منها، إضافة إلى تقنية الاتصال الفعال مع المصنع للنواحي التشغيلية.

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